Трое челябинцев погибли в ДТП под Новороссийском

Среди пострадавших есть и жители Подмосковья, Удмуртии и Кубани Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В туристическом автобусе под Новороссийском Краснодарского края погибли трое челябинцев, сообщили СМИ.

«Трое погибших в ДТП с участием внедорожника и автобуса под Новороссийском опознаны — все они живут в Челябинске», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю «URA.RU» сообщили, «не разглашают» информацию о погибших и не комментируют произошедшее, пока личности всех пострадавших не будут установлены.

Отмечается, что среди пострадавших также есть жители Краснодарского края, Подмосковья и Удмуртии. Госпитализирован 41 человек, включая 12 детей. Десять человек были прооперированы, уточняет агентство Nation News. Среди них четверо детей.

Ранее сообщалось, что автобус Hyundai, в котором находились 42 человека, в лобовую столкнулся с джипом Volkswagen Touareg, в котором ехали четыре человека, на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. После аварии автобус и автомобиль сорвались в обрыв глубиной 30 метров. Туристы ехали из Пшады в Анапу. Эту трассу признавали самой опасной дорогой России, передает «Национальная служба новостей».