Челябинский губернатор создает новое ведомство после совещания с уральским полпредом

После совещания с Николаем Цукановым (слева) Алексей Текслер (справа) принял важное решение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

В правительстве Челябинской области создадут новое ведомство, аналог ранее ликвидированного Главного управления материальных ресурсов (ГУМР). Как стало известно «URA.RU», решение принял врио губернатора Алексей Текслер после совещания с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым, где обсуждались национальные проекты. Воссоздание ГУМРа должно централизовать систему реализации нацпроектов и сделать ее эффективней.

На совещании с Цукановым Текслер напомнил, какой жесткой критике подверг чиновников за провалы в этой сфере и сообщил, что дал поручение Контрольно-счетной палате (КСП) региона провести проверку. В отчете КСП, опубликованном на официальном сайте, указано, что одной из причин провалов стало отсутствие единого органа госзакупок и, как следствие, недостаточный уровень исполнения госконтрактов. Таким органом ранее был ГУМР.

Цуканов поддержал воссоздание ГУМРа, которым займутся в сентябре. В правительстве области от комментариев воздержались. Пока не ясен статус ведомства, но известно, что одной из задач будет обеспечение контроля над исполнением нацпроектов.

ГУМР был ликвидирован Михаилом Юревичем, руководившим тогда регионом, с 1 января 2014 года. Сотрудников перевели в другие ведомства, где создали отделы по госзакупкам. В других субъектах УрФО подобные структуры сохранились. Сменивший Юревича Борис Дубровский поставил вопрос о воссоздании ГУМРа, но процесс отложили.