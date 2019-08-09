Федеральный министр попросил Utair ограничить рост продаж билетов

Глава Минтранса Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair ограничить рост продажи билетов. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на итоги совещания в правительстве под руководством вице-премьера Максима Акимова, который курирует транспорт.
«Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров, в том числе за счет демпинговых цен на билеты», — сообщил РБК со ссылкой на трех человек, которые были на совещании 2 августа. Собеседники издания сказали, что Utair попросили около года не превышать среднемесячный рост продаж — максимум плюс 2,5% в месяц.
Ранее сообщалось, что Utair должна банкам более 70 млрд рублей. По данным РБК, план компании по реструктуризации долга состоял в агрессивном росте и конкуренции с лоукостером «Победой».
По данным Росавиации за июнь 2019 года, компания занимает шестое место среди российских перевозчиков. С января по июнь Utair перевез 3,71 млн пассажиров, что на 2,3% выше, чем в аналогичный период прошлого года.