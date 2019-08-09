«Уральские пельмени» рассказали о переменах после раскола в коллективе

«Уральские пельмени» в обновленном составе за прошедший год посетили свыше 50 городов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

«Уральские пельмени» в официальном Instagram-аккаунте рассказали об успехах за последний гастрольный период, в котором коллектив выступал без трех ключевых артистов.

«Прошел ровно год с тех пор, как мы ездим на гастроли в обновленном составе. В поездках еще крепче сдружились, со страшной силой креативим и придумываем новые традиции для гастрольных концертов», — сообщается в публикации. За гастрольный год (отсчитывается от лета до лета) коллектив посетил семь стран и свыше 50 городов.

В 2015 году директор Сергей Нетиевский покинул шоу «Уральские пельмени». Это повлекло за собой взаимные обвинения и судебные разбирательства. В конце 2018 года Андрей Рожков и Вячеслав Мясников создали свое сольное шоу «Ваши пельмени». Юлия Михалкова также перестала участвовать в гастролях. Сейчас артисты собираются старым составом лишь для участия съемок шоу для телеканала СТС.

8 августа по итогам очередного суда «Уральские пельмени» отсудили у Нетиевского еще 2 миллиона рублей. Вопрос о мирном урегулировании конфликта все еще обсуждается.