Полпред Цуканов рассказал курганским чиновникам, как успешно решить поставленные президентом задачи

Николай Цуканов провел совещание по реализации в Зауралье национальных проектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Провести занятия по национальным проектам с чиновниками всех уровней потребовал полпред президента в УрФО Николай Цуканов от руководителей органов власти Курганской области и муниципалитетов региона. Заявление об этом он сделал на совещании по реализации нацпроектов, утвержденных указом президента РФ.

«Если от зубов не будет отскакивать каждый национальный проект у ваших сотрудников, ничего не получится. Вот такое же совещание вы должны провести со своими сотрудниками вплоть до самого нижнего звена», — заявил Цуканов, обращаясь к главам районов и руководителям департаментов областного правительства. Полпред также обратил внимание на взаимозаменяемость чиновников: «Если кто-то заболел, в отпуск ушел. Я знаю, как это бывает: это не моя зона ответственности, подожду, пока коллега вернется».

Обращаясь к главам районов и мэрам городов, Цуканов призвал не объяснять нерешенные вопросы отсутствием денег или полномочий: «Плохому танцору всегда пуанты жмут». В качестве примера он привел два населенных пункта, которые успел посетить в Зауралье за день — Далматово и Введенское Кетовского района: «В одном скромно, но чисто, в другом скромно, но не чисто. При том, что я предупреждал, что приеду».