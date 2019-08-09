Кадыров ответил вышедшим на улицу дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на акцию жителей Дагестана, которых возмутили его слова о роли имама Шамиля в войне с Российской Империей в XIX веке. Ответ руководителя республики опубликовал на youtube-канале портал «Чечня Сегодня».
«Я с уважением отношусь к имаму Шамилю как к духовному лицу», — пояснил Кадыров. По словам главы Чечни, если бы он думал плохо о нем, то не стал говорить об этом вслух, зная, что «братья-дагестанцы считают его своим героем». Руководитель чеченской республики спросил у протестующих, зачем они организовали акцию в Махачкале, и предложил собраться в Грозном.
Кадыров также предложил возмущенным жителям Дагестана обратиться к своим страницам в социальных сетях, где некоторые люди выкладывают фотографии «в трусах» и после этого сказать, действительно ли они считают себя потомками имама Шамиля. «Если ты потомок имама Шамиля, то продолжай его дело. Читайте историю», — заключил чеченский лидер.
Ранее, по данным дагестанского МВД, около 30 человек вышли на площадь в Махачкале после слов Кадырова об имаме Шамиле, которого народы Северного Кавказа считают национальным героем, пишет РИА «Новости». После беседы с участковым они разошлись.
Поводом к выступлению привело интервью Кадырова, где он заявил, что во время правления имама Шамиля численность чеченского народа резко сократилось. В разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что Кадыров неуважительно о кавказском исторической деятеле не высказывался.
Имам Шамиль в середине XIX века был предводителем горцев во время Кавказской войны с Российской Империей.