Ямальцы пересядут на вертолеты из-за непогоды

Движение паромов приостановили из-за высоких порывов ветра: 22 м/с. Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жителям городов Салехард и Лабытнанги придется пересесть на вертолеты. Паромное сообщение 12 августа между двумя городами приостановлено из-за метеоусловий. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе департамента транспорта ЯНАО.

«12 августа с 7:10 паромное сообщение между городами Салехард и Лабытнанги приостановлено по метеоусловиям: порывы ветра до 22 м/с. Как только позволят погодные условия, переправа возобновит работу», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что для перевозки пассажиров на линию вышли вертолетные рейсы, и напомнили, что работа паромных составов на переправе возможна при порывах ветра до 17 м/с.

В ведомстве также уточнили, что часть рейса по маршруту Мужи — Салехард — Березово на участке Мужи — Салехард — Мужи отменена.

Паромная переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги является единственной наземной связью между городами. Многие жители ежедневно пересекают на паромах реку, чтобы добраться до работы. Также из Лабытнанги салехардцы получают все стройматериалы, продукты, почту и прочие грузы.