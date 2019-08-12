Пострадавший в ДТП с бывшим челябинским замгубернатора житель Екатеринбурга вышел из комы

Житель Екатеринбурга Никита Лавров, пострадавший в ДТП с бывшим первым вице-губернатором Челябинской области Андреем Косиловым вышел из комы. Об этом «URA.RU» сообщили источники в медицинских кругах.
«Состояние стабилизировалось, есть положительная динамика, — пояснил источник. — Состояние другой пострадавшей без изменений». Свердловчанка Анастасия Вяткина, чье состояние вызывает особую тревогу медиков, по-прежнему остается в глубокой коме. Оба жителя Екатеринбурга находятся в реанимации Челябинской областной больницы.
ДТП произошло в Аргаяшском районе 28 июля на территории Челябинской области. Внедорожник Косилова выскочил при обгоне на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, за рулем которого находился Лавров. В салоне отечественного авто также находились Анастасия Вяткина и еще один свердловчанин Владислав Коваленко, который проходит лечение в Екатеринбурге.
В отношении Косилова возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается Главное следственное управление ГУ МВД по региону.