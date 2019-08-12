Уральская столица возглавила рейтинг городов, в которых «не против пожить» блогер Варламов

Екатеринбург для Ильи Варламова — «вкусный» город Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Блогер Илья Варламов признался, что был бы не против пожить в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. А вот другие уральские города попали в антирейтинг урабниста.

«Екатеринбург становится лучше с каждым годом. А все потому, что люди любят свой город и не дают его в обиду», — написал Варламов в своем блоге. Он также отметил, что в городе «душевно и красиво», а также выразил надежду, что столица Среднего Урала «рано или поздно вернет себе прямые выборы мэра».

Нижний Тагил попал на 37-ю строчку списка. «Город брутальных туристов с неплохими перспективами», — описал Варламов один из промышленных центров Урала.

Блогер однако отметил, что при наличии возможностей не стал бы жить в одном из крупнейших городов страны — в Челябинске. По словам Варламова, этот «суровый город, закатанный в асфальт», не предназначен для людей. «Дорожная революция рано или поздно прикончит город», — написал он.

Меньший негатив у блогера вызвали Магнитогорск и Тюмень. В первом, по его словам, «ужасная экология и заповедник советской застройки». Ранее Варламов обрушился с критикой на мэра Магнитки Сергея Бердникова за то, что при реконструкции сквера имени Чапаева «изящные советские вазоны заменили на какое-то китайское барахло».

В Тюмени, по словам блогера, «не хватает толкового руководителя». «Не все так плохо. Вроде, и деньги есть, и возможности. Деньги тратятся на безумные и вредные проекты», — высказался Варламов о Тюмени, считающейся первым городом в Сибири.