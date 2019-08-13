Уровень радиации в Северодвинске после взрыва подскочил в 16 раз

Спустя несколько дней после ЧП радиационный фон в городе стабилизировался Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уровень радиации в Северодвинске в день взрыва после испытаний ракеты на местном полигоне был превышен в 16 раз. Об этом официально заявили в Росгидромете.

«8 августа Архангельской территориальной системой АСКРО в шести из восьми пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4—16 раз по сравнению с фоновыми значениями МАЭД для данной территории», — сообщили изданию 29.ru в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. После резкого скачка значения стали уменьшаться, и сейчас радиационный фон в городе оценивается как нормальный.

На морской платформе после испытания ракеты под Северодвинском в Архангельской области 8 августа произошел взрыв. В результате него погибли пять сотрудников Росатома.

Причина взрыва связана с испытаниями жидкостного реактивного двигателя. В госкорпорации заверили, что Росатом возьмет на себя заботу о будущем семей погибших. Российские власти не раскрывают никаких подробностей инцидента, отмечая лишь, что взрыв произошел во время испытания нового оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его информации, в районе Архангельска взорвалась российская ракета, которую американцы называют Skyfall, напоминает RT.