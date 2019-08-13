Акции «НОВАТЭКа» упадут из-за быстрого роста компании

Инвесторы компании избавляются от ценных бумаг Фото: depositphotos.com

Акции российской компании «НОВАТЭК» достигли минимума за последних два месяца и могу потерять в цене еще около 10-20%. Быстрый рост предприятия инвесторы воспринимают как сигнал к действию, а потому избавляются его от ценных бумаг. Таким мнением с «URA.RU» поделился экономист Тимур Нигматуллин.

По данным «НОВАТЭКА», за последние два месяца акции компании упали в цене на 48 рублей. В начале июня ценные бумаги компании на МосБирже стоили 1321 рубль, 13 июня уже 1308 рублей, а 12 июля — 1288,8 рубля. Утром 13 августа перед закрытием торгов стоимость акции компании составляла 1273 рубля. Сейчас капитализация «НОВАТЭКа» находится на отметке 3,7 трлн рублей.

«Компания оценена в 2,5 раза дороже чем другие российские организации нефтегазового сектора. Я думаю, что не стоит ждать снижения раза в два, но [акции] снизится на 10-20%. Компания может некоторое время дешеветь из-за того, что инвесторы будут переоценивать свои риски», — считает Нигматуллин.

По его словам, высокая оценка компании, во-первых, достигнута за счет активной помощи государства. Во-вторых, «НОВАТЭК» очень быстро рос, вводя новые СПГ-проекты. В-третьих, из-за ослабления рубля в прошлом году на фоне санкций.

«НОВАТЭК» активно развивает на Ямале СПГ-проекты, такие как «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ—2». Последний собираются запустить в 2023 году. Его производительность составит 19,8 миллиона тонн газа.