В Европе зафиксирован скачок радиации после взрыва на российском полигоне

В воздухе на границе России и Норвегии зафиксировали повышение уровня радиации. Данные об этом распространило норвежское Управление по ядерной радиационной безопасности.
«Небольшое количество радиоактивного йода было зафиксировано в воздухе на нашей станции в Сванховде в северной Норвегии», — отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства. Исследование проводилось с 9 по 12 августа. Норвежские власти утверждают, что зафиксированный уровень радиации не несет угрозы для населения и окружающей среды.
В европейских СМИ появились предположения, что повышение уровня радиации на норвежско-российской границе может быть связано со взрывом на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области, который произошел 8 августа. Тогда сообщалось, что после испытаний ракеты на полигоне в Северодвинске, когда на морской платформе произошел взрыв, уровень радиации кратковременно был превышен в 16 раз, уточняет «Национальная служба новостей».
В результате ЧП погибли пять сотрудников Росатома. Подробности инцидента российскими властями не раскрываются, однако причину взрыва связывают с испытаниями жидкостного реактивного двигателя. Жителей одного из поселков, расположенных неподалеку от места взрыва, власти решили эвакуировать: местные жители не исключают, что это может быть связано с радиационной угрозой.