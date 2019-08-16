Реформу, которую задумал министр Кобылкин, отложили на осень

Задержки связаны с юридическими согласованиями с Федеральной налоговой службой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Реформа структуры Росприроднадзора, которую инициировал министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, должна завершиться до 15 октября. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе центрального аппарата Роприроднадзора. Ранее глава Минприроды приказывал ведомству успеть до 1 августа, но там признались, что не успевают.

«Реорганизация проводится в установленные законодательством сроки (сроки и порядок реорганизации юридических лиц определены гражданским кодексом Российской Федерации). Все идет по плану. Руководители новых управлений будут назначены после государственной регистрации реорганизованных управлений, а также после необходимых согласований», — уточнили в пресс-службе. Подсказать по срокам, когда будут известны имена руководителей, в ведомстве не смогли.

По информации источника «URA.RU» в одном из управлений ведомства в «тюменской матрешке», задержки связаны с юридическими согласованиями с Федеральной налоговой службой. «Это не только у нас, но и по всей стране», — уточнил собеседник.

По приказу Кобылкина планировалось упразднить нескольких управлений Росприроднадзора в регионах России, а на их базе создать крупные подразделения. По информации источников «URA.RU», в результате изменений управления в «тюменской матрешке» будут объединены в Северо-Уральское межрегиональное управление. В итоге своих постов могут лишиться начальники управлений на Ямале и в ХМАО-Югре. Руководитель тюменского подразделения Мария Мартынчук уже ушла на пенсию.