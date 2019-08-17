Министр Якушев назвал регион УрФО с наибольшим объемом аварийного жилья

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев провел пресс-конференцию в Тюмени, куда прибыл на юбилей региона Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Свердловская область является лидером УрФО по объему аварийного жилья. Об этом сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев, отвечая на вопрос «URA.RU» на пресс-конференции в Тюмени.

«Свердловская область является лидером и по количеству населения, и по протяженности региона. Поэтому самая большая программа по переселению из аварийного жилья будет у них», — отметил глава ведомства.

При этом у Якушева нет опасений, что в округе не справятся с программой. «Все субъекты УРФО исторически справлялись с переселением, надеюсь, что у нас с исполнением проблем не будет», — заявил он. Всего на Урале до 1 января 2025 года из аварийного жилья (признанного таковым до 1 января 2017 года) должны переселить почти 91 тыс. человек с площади около 1,4 млн квадратных метров. На эти цели из бюджетов направят свыше 73,7 млрд рублей, в том числе из федеральной казны — 32,5 млрд рублей. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Министр строительства прибыл в Тюмень на празднование 75-летия региона. Накануне Якушев принял участие в торжественном юбилейном мероприятии, а 17 августа вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором открыл в региональном центре развязку на пересечении улиц Монтажников и Федюнинского. Развязка стала последним элементом кольцевой дороги вокруг Тюмени.