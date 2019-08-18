Боярский резко отреагировал на идею штрафовать россиян за курение на работе

Актер Михаил Боярский раскритиковал идею Министерства здравоохранения РФ ввести штрафы для курящих работников. Такой метод борьбы с вредной привычкой он назвал «идиотским».
«Я оцениваю идею Минздрава как идиотскую. Борьба с курением — это чистый бизнес. Никогда государство не думало о здоровье людей, прежде всего — о кошельке. И вообще, это регулируется обществом, а не какими-то конкретными людьми», — сказал Боярский в беседе с «URA.RU».
При этом артист подчеркнул, что «работники — не идиоты», поэтому штрафы и поощрения не будут работать. «Как все было, так и останется. Курящие люди будут курить. Некурящие не будут курить», — подчеркнул актер. Боярский отметил, что лично ему в работе курение никогда не мешало.
Ранее в Минздраве предложили работодателям бороться с курением сотрудников с помощью системы штрафов и поощрений. В ведомстве посчитали, что работодатели должны выяснить, сколько из зарплаты подчиненный тратит на сигареты и на основании этих данных определить размер штрафа. Для бросивших курить будут бонусы. В Совфеде к финансовому наказанию отнеслись положительно.