Братьям-миллиардерам Магомедовым ужесточили обвинение

Арестованным совладельцам группы «Сумма», братьям-миллиардерам Зиявудину и Магомеду Магомедовым, ужесточили наказание, добавив два эпизода мошенничества. Сумма ущерба от действий совладельцев группы «Сумма» составила порядка 11 млрд рублей.
«Братьям Магомедовым предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ущерб по делу теперь составляет свыше 11 млрд рублей. Им вменяется девять эпизодов мошенничества», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее ущерб от деятельности сообщества Магомедовых оценивался приблизительно в 2,5 млрд рублей — следствие предполагало, что именно такая сумма была похищена из госбюджета, уточняет
Завершение следственных действий планируется на 22 августа, после чего братьям предоставят возможность ознакомиться с материалами дела. Таковых насчитывается более тысячи томов.
Магомедовых обвиняют в мошенничестве, растрате в особо крупном размере и организации преступной группировки. Братья были арестованы в марте прошлого года, в апреле суд арестовал их деньги, найденные в ходе обысков. Магомедовых подозревают в хищении более 750 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к ЧМ-2018.