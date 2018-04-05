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05 апреля 2018
19:45  05 апреля 2018 1

Суд арестовал деньги братьев-миллиардеров Магомедовых

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новогодние украшения, бюджет, деньги, украшение, инфляция, бумажные изделия, казнокрадство, растрата
Конкретная сумма не раскрываетсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тверской суд Москвы арестовал деньги братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, найденные в ходе обысков. Какой части средств лишились совладельцы группы «Сумма», не уточняется.

«Да, мы подтверждаем арест изъятых денег», — приводит RNS сообщение пресс-службы суда. Арестованы ли счета Магомедовых, там не пояснили. 16 апреля Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест братьев-миллиардеров, сообщает телеканал 360.

Братьев Магомедовых и главу компании «Интекс» Артура Максидова арестовали 31 марта по решению Тверского суда Москвы. Срок ареста — до 30 мая текущего года. Их подозревают в хищениях 2,5 млрд рублей бюджетных средств при строительстве инфраструктурных объектов, напоминает RT. «URA.RU» сообщало, что бизнесменов сдала их собственная подчиненная. Она заключила сделку со следствием.

Они были конкурентами арестованного в Ницце сенатора Сулеймана Керимова. До ареста они делили с ним сферы влияния в Дагестане. Сам Керимов, будучи под следствием, приобрел акции банка «Возрождение» братьев Алексея и Дмитрия (экс-сенатор от Ямала) Ананьевых.

«Сумма» — российская независимая бизнес-группа, в которой объединены активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Штаб-квартира компании находится в Москве.

6 февраля, Басманный суд Москвы на два месяца арестовал бывших высокопоставленных чиновников правительства Дагестана. Среди них экс-премьер Абдусамад Гамидов, двое его бывших замов, Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также смещенный с поста министра образования региона Шахабас Шахов. 3 апреля стало известно, что на Гамидова завели еще одно уголовное дело по факту превышения полномочий с целью мошенничества.

Семен Гринберг
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