Суд арестовал деньги братьев-миллиардеров Магомедовых

Тверской суд Москвы арестовал деньги братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, найденные в ходе обысков. Какой части средств лишились совладельцы группы «Сумма», не уточняется.
«Да, мы подтверждаем арест изъятых денег», — приводит RNS сообщение пресс-службы суда. Арестованы ли счета Магомедовых, там не пояснили. 16 апреля Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест братьев-миллиардеров, сообщает телеканал 360.
Братьев Магомедовых и главу компании «Интекс» Артура Максидова арестовали 31 марта по решению Тверского суда Москвы. Срок ареста — до 30 мая текущего года. Их подозревают в хищениях 2,5 млрд рублей бюджетных средств при строительстве инфраструктурных объектов, напоминает RT. «URA.RU» сообщало, что бизнесменов сдала их собственная подчиненная. Она заключила сделку со следствием.
Они были конкурентами арестованного в Ницце сенатора Сулеймана Керимова. До ареста они делили с ним сферы влияния в Дагестане. Сам Керимов, будучи под следствием, приобрел акции банка «Возрождение» братьев Алексея и Дмитрия (экс-сенатор от Ямала) Ананьевых.
«Сумма» — российская независимая бизнес-группа, в которой объединены активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Штаб-квартира компании находится в Москве.
6 февраля, Басманный суд Москвы на два месяца арестовал бывших высокопоставленных чиновников правительства Дагестана. Среди них экс-премьер Абдусамад Гамидов, двое его бывших замов, Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также смещенный с поста министра образования региона Шахабас Шахов. 3 апреля стало известно, что на Гамидова завели еще одно уголовное дело по факту превышения полномочий с целью мошенничества.