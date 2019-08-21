В Иркутской области потребовали отставки чиновницы после аудиозаписи о «быдле»

Ирину Алашкевич нужно отстранить от должности, считают иркутские благотворители Фото: страница И. Алашкевич в Facebook

Иркутский губернатор должен принять решение об увольнении руководителя своей пресс-службы Ирины Алашкевич, оказавшейся в центре скандала из-за аудиозаписи с оскорблениями пострадавших от паводка в Тулуне. Такое мнение «URA.RU» высказали в благотворительном фонде «Оберег», помогавшем жертвам наводнения.

«Мы не слишком следили за всей этой историей, но считаем, что такие слова в адрес бедных людей произносить нельзя. Тем более если человек является чиновником, государственным служащим. Мы возмущены этой ситуацией и считаем, что наш губернатор Сергей Левченко должен в самое ближайшее время принять решение об увольнении этой чиновницы», — рассказали агентству в фонде.

Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой слышен женский голос, похожий на голос Алашкевич. Собеседница резко высказалась о пострадавших от паводка в Тулуне, пришедших на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Женщина назвала их «быдлом» и «бичами». Позже эксперты заявили, что голос на записи принадлежит Алашкевич. Сама чиновница опровергла информацию о том, что скандальное заявление сделала именно она. Аудиозапись Алашкевич назвала подделкой. Тем не менее иркутский губернатор Сергей Левченко поручил провести проверку в отношении руководителя своей пресс-службы.

В июне в Иркутской области произошло наводнение, во время которого погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов. Наибольший ущерб понесли Нижнеудинск и Тулун.