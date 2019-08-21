На ямальском месторождении «Роснефти» погиб рабочий

Машинист буровой установки погиб на территории Русского нефтегазоконденсатного месторождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по ЯНАО.
Инцидент на участке произошел днем 15 августа. 37-летний мужчина с нарушением правил техники безопасности под высоковольтной линией электропередачи выполнял необходимые работы. «Во время подъема стрелы малой буровой установки произошло касание с ЛЭП, в результате чего мужчина, державшийся в это время руками за рычаги управления, оказался поражен электрическим током», — уточнили в ведомстве.
По данным окружного управления СКР, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «По результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Владельцем лицензии на разработку месторождения Русского нефтегазоконденсатного месторождения — АО «Тюменнефтегаз», ставшее дочерней компанией ПАО «НК Роснефть». В пресс-службе предприятия факт происшествия подтвердили. «Во время проведения работ по инженерным изысканиям вблизи ЛЭП на территории Тазовского района ЯНАО работник АО „Институт Нефтегазпроект“ получил удар электрическим током. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть пострадавшего», — сообщили в АО «Тюменнефтегаз».