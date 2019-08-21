В Челябинске задержали водителя «КамАЗа», устроившего смертельное ДТП с автобусом

Водителю грозит до 12 лет заключения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Водитель мусоровоза, устроивший «под кайфом» смертельное ДТП с автобусом в Челябинске, задержан. Ему предъявлено обвинение, сообщил «URA.RU» в прокуратуре областного центра.

«Водитель задержан. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Предварительно мужчина находился в состоянии опьянения наркотическим веществом морфиновой группы», — пояснил корреспонденту агентства зампрокурора Челябинска Данил Бояринцев.

Параллельно прокурор области Виталий Лопин распорядился начать проверку фирмы, которой принадлежит мусоровоз — ООО ПКФ «Экотранс». «Будет дана оценка исполнения предприятием законодательства, в том числе регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

По данным СБИС, учредителем компании является Илья Кушнерук, на которого зарегистрирован целый ряд фирм, связанных с пассажирскими и грузовыми перевозками. ПКФ «Экотранс» специализируется на вывозе коммунальных отходов.

В ночь на 20 августа на улице Блюхера мусоровоз «КамАЗ» столкнулся с микроавтобусом, который следовал из Уфы в Нижневартовск (ХМАО-Югра). В салоне автобуса было 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Семь из них пришлось госпитализировать, 17-летняя пассажирка умерла в больнице.