Продавец уверяет, что это «та самая кукуруза» Фото: pixabay/Pixabay License

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Житель Саратова начал продавать «целебную» кукурузу, уверяя, что она собрана с поля в Подмосковье, куда после отказа двух двигателей приземлился самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний». Соответствующее видео появилось в соцсетях.

«Та самая кукуруза. Она с целебным эффектом», — заявляет бизнесмен своим покупателям, говоря, что обычная кукуруза не смогла бы обеспечить благополучный исход аварии. Цена за килограмм продукта составляет 500 рублей при рыночной стоимости в 160-170 рублей.

Расстояние от Раменского округа, где произошла аварийная посадка, до Саратова — чуть больше 900 км. На машине это расстояние можно преодолеть за 12 часов.

Ранее сообщалось, что владельцы кукурузного поля, на которое сел самолет, могли понести убытки в 100 тысяч рублей. Аграрии отказались от претензий к авиакомпании.