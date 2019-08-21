Житель Саратова начал продавать «целебную» кукурузу, уверяя, что она собрана с поля в Подмосковье, куда после отказа двух двигателей приземлился самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний». Соответствующее видео появилось в соцсетях.
«Та самая кукуруза. Она с целебным эффектом», — заявляет бизнесмен своим покупателям, говоря, что обычная кукуруза не смогла бы обеспечить благополучный исход аварии. Цена за килограмм продукта составляет 500 рублей при рыночной стоимости в 160-170 рублей.
Расстояние от Раменского округа, где произошла аварийная посадка, до Саратова — чуть больше 900 км. На машине это расстояние можно преодолеть за 12 часов.
Ранее сообщалось, что владельцы кукурузного поля, на которое сел самолет, могли понести убытки в 100 тысяч рублей. Аграрии отказались от претензий к авиакомпании.
Аварийная посадка самолета, выполнявшего рейс Жуковский — Симферополь, произошла 15 августа после того, как в двигатели попали птицы. Благодаря действиям командира экипажа Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина выжили все 233 человека, находившиеся на борту, напоминает «