Реальные доходы ямальцев упали

Реальные доходы жителей ЯНАО за первую половину 2019 года снизились на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако средняя зарплата ямальцев выросла. Об этом говорится в отчете Тюменьстата, копия имеется в распоряжении агентства.
В период с января по июнь 2019 года денежные доходы показали отрицательную динамику и составили 82 419 рублей (98,9% к аналогичному периоду 2018 года). Примечательно, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата жителей Ямала в первом полугодии 2019 года выросла на 2% и составила 103 872 рублей (в прошлом году она составила 100 617 рублей).
В документе также поясняется, что реальные доходы — это относительный показатель, который отражает динамику доходов населения по сравнению с изменением цен.
Ранее «URA.RU» сообщало, что через 17 лет ежемесячная зарплата наемных рабочих в организациях и ИП округа с 91,5 тысячи рублей в 2019 году вырастет до 197,3 тысячи рублей к 2036 году. Также почти в два раза вырастет прожиточный минимум — до 31 120 тысячи рублей в месяц в 2036 году (16 550 тысячи рублей в 2019 году).