Процесс слияния алкосети «Красное&Белое» с конкурентами завершается на Кипре

Процесс слияния активов алкосети «Красное& Белое», основателем которой является бизнесмен из Челябинска Сергей Студенников, с торговыми сетями «Дикси» и «Бристоль» завершается в оффшорный зонах Кипра.
На сегодня 38 фирм сети «К& Б» переведены в «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед» (Кипр). Ранее фирмы были записаны на кипрскую компанию, «АМЕЛИОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», в которую Студенников вывел часть своих активов из России. На этой фирме остались только два актива Студенникова, «Альфа Владимир» и «Альфа Пермь», которые, как сообщили «URA.RU» источники, будут переведены в «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед» в ближайшее время.
На «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед» записаны теперь и две фирмы его бывших конкурентов. Одна из них — ООО «Альбион 2002», основной актив торговой сети «Дикси», которая также управляет сетью алкомаркетов «Бристоль». Стоимость фирмы ООО «Альбион 2002», по данным СБИС оценивается 390 млрд рублей. Вторая фирма — ООО «БРЛ», актив компании «Бристоль»
Об объединении алкосети Студенникова с конкурентами было объявлено в конце апреля. Федеральная антимонопольная служба дала согласие на слияние активов. В декабре прошлого года прошли обыски в сети «Красное& Белое». В компании предполагали, что она стала «сильно мешать» своему конкуренту, ООО «Альбион 2002». Через месяц после обысков было объявлено о подготовке к слиянию.
В начале июля ФСБ вернулась с обысками в «К& Б». после чего процесс слияния, с переводом в переведены в «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед» резко активизировался.