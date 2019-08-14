Несколько фирм торговой алкосети «Красное& Белое», основателем которой является челябинский бизнесмен Сергей Студенников, выведенных в офшорные зоны на Кипр, сменили владельца. Собственником стала компания также зарегистрированная на Кипре. Эксперты предполагают, что таким образом владелец бизнеса пытается запутать конкурентов и проверяющих.
Согласно сервису СБИС, речь о трех фирмах из Уфы — «Лабиринт-Уфа» (Уфа), «Автотранс» и «Абсолют», а также о курганской компании «Альфа-Курган». Полтора месяца собственником
Как пояснил «URA.RU» экономический аналитик Антон Шабанов, столь частая смена офшоров может происходить по двум причинам: «Возможно, между акционерами возникли разногласия, спор, идет деление капитала. Есть и вторая версия, согласно которой „Красное& Белое“ таким образом пытается избежать насильственного поглощения. Может быть, речь идет о спасении бизнеса. Когда часто меняешь офшоры, конкурентам и проверяющим сложнее „поймать“ активы».
Ранее несколько фирм сети «Красное & Белое», выведенные на Кипр, вернули в Россию.