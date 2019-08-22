России подсказали легкий путь возвращения в G8 даже при сохранении Крыма

Россию исключили из G8 в 2014 году на фоне событий в Крыму и Донбассе Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Россия имеет шанс вернуться в «Большую восьмерку» несмотря на претензии по Крыму со сторону Украины. По мнению доктора исторических наук, политолога Валерия Соловья, это произойдет, если Москва изменит позицию по поддержке непризнанных ДНР и ЛНР.

«Нужно понимать, что основные претензии к России связаны не с Крымом, а с Донбассом. И если Россия пойдет на кардинальное решение этой проблемы, то она вернется в G8, даже несмотря на „крымский вопрос“. Но, думаю, при нынешнем руководстве России этого не случится», — отметил Соловей в беседе с «URA.RU».

Политолог отметил, что Россия безусловно хочет вернуться в G8, поскольку это бы вернуло ей статус одной из восьми ключевых мировых держав. «Этого очень хочется и российской элите, и президенту Владимиру Путину. Но Кремль не пойдет ни на какие шаги, которые могут быть восприняты общественным мнение внутри страны как уступки», — отметил Соловей в беседе с «URA.RU». Кроме того, по мнению политолога, Россия уверена в своих сильных «сделочных» позициях, поэтому возвращение в G8 может быть только в формате одолжения Западу.

Вопрос о возвращении России в G8 вновь был поднят президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что РФ может рассчитывать на участие в G8, если при условии возвращения Украине Крыма и прекращения конфликта на Донбассе. В России слова Зеленского восприняли, как попытку навязать Москве неприемлемые условия.