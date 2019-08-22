Политологи выяснили, кому выгоден конфликт власти и несистемной оппозиции в Москве

Противостояние оппозиции и власти продолжается в Москве второй месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Кандидаты от «Яблока» и КПРФ на выборах в Мосгордуму могут стать главными выгодополучателями от протестных акций несистемной оппозиции. По оценкам экспертов Фонда развития гражданского общества (ФОРГО), это произойдет в случае повышения явки.

Как рассказал председатель правления ФОРГО Константин Костин в ходе круглого стола «Единый день голосования-2019. Ход избирательных кампаний и его результаты», традиционно явка на выборах в Мосгордуму составляет 20-22 процента, но на фоне протестов число избирателей может увеличиться на 10 процентов. «В этом случае кандидаты от „Яблока“ и КПРФ станут главными выгодополучателями. Они зарегистрированы. Коммунисты выдвигаются почти во всех округах, яблочники — в восьми. У представителей этих партий хороший уровень известности, и они достаточно активны в кампании», — отметил Костин.

По мнению Костина, тактика бойкота выборов, предлагаемая несистемной оппозицией, сыграла против ее идеологов и окончательно себя дискредитировала: «Получается, что протест съедает себя сам. Сначала с помощью акций политическую активность подняли, а потом призывом к бойкоту сами же и опустили». Политолог уверен, что запасная стратегия — предложение голосовать за кандидатов от системных оппозиционных партий — также себя не оправдает. «Призывы вчерашних кандидатов, которые через суд не смогли доказать правомерность своего выдвижения, голосовать за коммунистов звучат достаточно комично. И вряд ли оправданно с точки зрения долговременной политики», — резюмировал Костин.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября — в единый день голосования. В течение июля и августа в столице прошла серия протестных акций. Участники оппозиционных шествий требовали допуска к выборам кандидатов от несистемной оппозиции.