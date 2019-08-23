Гендиректор «Уральских авиалиний» объяснил, можно ли превратить севший в поле самолет в памятник

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321, который летчики смогли аварийно посадить в кукурузном поле в Подмосковье, не получится превратить в памятник или музейный экспонат. Об этом «URA.RU» заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.
«Самолет находился у нас в операционном лизинге — на временный ввоз, поэтому мы должны вывезти его обратно, чтобы не получить по полной программе таможенные пошлины», — сказал Скуратов. По его словам, есть другой вариант действий, при котором самолет вывозить не придется. «Если таможня найдет возможность, разрешит нам — он будет уничтожен здесь полностью. И еще — по правилам Airbus, ни одна запчасть с аварийного самолета не может быть использована для других самолетов. Ну и потом — он поврежден — какие памятники?» — отметил гендиректор «Уральских авиалиний» в разговоре с агентством.
Идею превратить аварийно севший самолет в памятник или экспонат музея начали обсуждать в соцсетях. В пример приводили похожий случай с посадкой самолета на реку Гудзон в США — после «чуда на Гудзоне» воздушное судно сохранили в авиамузее.
Аварийная посадка самолета, выполнявшего рейс Жуковский — Симферополь, произошла 15 августа после того, как в двигатели попали птицы. Благодаря действиям командира экипажа Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина и других членов экипажа, выжили все 233 человека, находившиеся на борту. Позже пилотам присвоили звание Героев России.