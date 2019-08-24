Врач раскрыл зарплаты увольняющихся хирургов на Урале

Хирург горбольницы №1 Нижнего Тагила Никита Зотов рассказал, что оклад увольняющихся врачей составляет всего 22 тысячи рублей. Об этом он заявил на видео, опубликованном на youtube-канале «Илья Тагильчанинъ».
«Оклад примерно 22 тысячи. Зарабатываем мы за счет дежурств в основном», — заявил хирург. Также, по его словам, в больнице нарушается Трудовой кодекс РФ. «Мы вот приходим на работу днем, работаем, переходим плавно на ночное дежурство. Хотя по кодексу только 12 часов можно работать без перерыва», — рассказал Зотов.
Он отметил, что в связи с закрытием Демидовской больницы, где также произошло массовое увольнение врачей, пациентов начали перенаправлять в городские больницы №1 и №4. При этом хирург утверждает, что докторов не обеспечили «ни ресурсами, ни кадрами, ни адекватными доплатами». Зотов считает, что для снижения нагрузки специалистов в каждое отделение нужно принять еще как минимум по одному хирургу. Он объяснил, что увольнение — единственный доступный хирургам горбольницы №1 механизм воздействия на начальство. «Сейчас идет две недели отработки, если ничего не изменится, мы уйдем», — сказал Зотов.
Ранее стало известно, что все хирурги горбольницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков заявил «URA.RU», что Минздрав разбирается в ситуации. Позже председатель комитета по соцполитике Заксобрания региона Вячеслав Погудин заявил, что власти планируют привлечь в Нижний Тагил специалистов из других городов.