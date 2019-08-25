Рогозин назвал дату повторной стыковки МКС с «Союзом», на котором находится робот «Федор»

Повторная стыковка «Союза МС-14» с международной космической станцией (МКС) состоится 27 августа. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, в данный момент космический корабль находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки, пишет
Ранее «Союз МС-14», стартовавший с Байконура 22 августа, с созданным на Урале человекоподобным роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев предположил, что причиной могли послужить «ранее не встречавшиеся колебания». Позже эксперты заявили, что если вторая стыковка пройдет неудачно, то робота вместе с «Союзом» затопят.
Антропоморфный робот-спасатель «FEDOR» — Final Experimental Demonstration Object Research — разработан по заказу МЧС России НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске и Фондом перспективных исследований.