24 августа 2019

Рогозин назвал дату повторной стыковки МКС с «Союзом», на котором находится робот «Федор»

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Повторная стыковка с МКС состоится 27 августаФото: официальный сайт Роскосмоса

Повторная стыковка «Союза МС-14» с международной космической станцией (МКС) состоится 27 августа. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, в данный момент космический корабль находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки, пишет RNS. «Утром 27 августа в автоматическом режиме будет повторена попытка стыковки «Союза МС-14» со стыковочным узлом агрегатного отсека модуля «Звезда», — отметил глава Роскосмоса. Завтра, 25 августа, космонавт Александр Скворцов по штатной процедуре проведет дополнительную тренировку на бортовом тренажере по перестыковке «Союза МС-13». «Ситуация сложная, но находится под контролем», — отметили в Роскосмосе.

Ранее «Союз МС-14», стартовавший с Байконура 22 августа, с созданным на Урале человекоподобным роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев предположил, что причиной могли послужить «ранее не встречавшиеся колебания». Позже эксперты заявили, что если вторая стыковка пройдет неудачно, то робота вместе с «Союзом» затопят.

Антропоморфный робот-спасатель «FEDOR» — Final Experimental Demonstration Object Research — разработан по заказу МЧС России НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске и Фондом перспективных исследований.

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