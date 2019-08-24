Названа причина неудачной стыковки «Союза» с МКС

Неудачная попытка стыковки «Союза МС-14» с МКС произошла 24 августа Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Причиной неудачной стыковки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находился робот «Федор», с Международной космической станцией (МКС) могли стать «ранее не встречавшиеся колебания». Об этом заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Он рассказал, что «все было нормально», пока кораблю не осталось 200 метров до станции. «Дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания», — приводит слова Соловьева RT. Руководитель полета отметил, что на этапе причаливания стало понятно, что в автоматическом режиме состыковать корабль с МКС не получится, а робот «Федор» не умеет стыковаться в ручном режиме.

По словам Соловьева, сейчас «Союз МС-14» находится в автоматическом режиме хранения, а вся его аппаратура работает. Также он заявил, что Центр управления полетами планирует провести повторную попытку стыковки 26 августа около 08:00—09:00 часов.

Ранее стало известно, что «Союз МС-14», на борту которого находился созданный на Урале человекоподобный робот «Федор», 24 августа не смог состыковаться с МКС. Корабль приблизился к станции на 99 метров, завис, а после начал отходить на безопасное расстояние, сообщает агентство Nation News. Планировалось, что «Федор» будет работать на станции около 10 дней, а управлять им должен был космонавт Александр Скворцов. Ранее сообщалось, что антропоморфный робот «Федор» разработан на НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске совместно с Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России.