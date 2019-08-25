Политолог предрек исчезновение G7

Международный саммит G7 в скором времени может прекратить существование из-за нецелесообразности, сказал «URA.RU» политолог, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
«Наверное, сами члены G7 за закрытыми дверями будут обсуждать, нужно ли дальше поддерживать такой формат. Политики понимают, что старые форматы диалогов себя изживают, но новых способов взаимодействовать нет», — отметил политолог. Он указал, что причина неэффективности старых форматов заключается в «кризисе солидарности».
«У стран разные подходы на так называемые большие темы: изменение климата, распространение оружия, протекционистская экономика. Если, например, такая большая страна, как Китай, откажется поддерживать стратегию борьбы с глобальным потеплением, то ничего нельзя будет поделать», — считает Бышок.
Ранее депутат Европарламента Тьери Мариани сказал, что без Китая, Бразилии, России и стран Африки G7 не имеет смысла. Однако уже существует международный форум, в который входят данные государства — G20 — чей совокупный ВВП составляет 85% от общемирового. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что многие вопросы более успешно можно решить в рамках клуба G20.
Тема необходимости возвращения России в G7 возникла, когда главы Франции и США, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп, сказали, что хотят возродить формат G8. Встреча «большой семерки» проходит 24—26 августа во Франции. Россию перестали приглашать на саммит с 2014 года, когда Крымский полуостров вошел в состав РФ.