Росгидромет подтвердил повышение радиоактивного фона после ЧП под Северодвинском

Превышение радиоактивного фона было кратковременным, подчеркнули в Росгидромете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Взрыв на военном полигоне под Архангельском

Росгидромет подтвердил, что после взрыва на полигоне ВМФ под Северодвинском повышался радиоактивный фон. В ведомстве подчеркнули, что это явление носило кратковременный характер и было вызвано прохождением облака радиоактивных инертных газов, образовавшихся из-за распада изотопов бария, стронция и лантана.

«Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T½=9,3 ч), 139Ba (T½=83 мин), 140Ba (T½=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T½=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ)», — приводит заявление Росгидромета «Интерфакс».

В настоящий момент радиационный фон в Северодвинске стабилизировался и находится в пределах нормы.

Как писало «URA.RU», 8 августа на полигоне ВМФ под Северодвинском при испытании жидкостной реактивной двигательной установки прогремел взрыв. В результате происшествия погибли пять человек. После аварии в Росгидромете заявили, что уровень радиации в Северодвинске в день взрыва был превышен в 16 раз.