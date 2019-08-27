Мэрия Челябинска будет бороться с мегапроектом Юревича в Екатеринбурге

Администрация Челябинска настаивает на том, что ООО «Родник», подконтрольное экс-губернатору Михаилу Юревичу, не имеет права на продление разрешения строительства торгово-развлекательного комплекса Cloud («Облако»). Как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов власти будут оспаривать соответствующее решение суда. Споры продолжатся в Екатеринбурге.
«Будет подана апелляция в Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге на решение Восемнадцатого арбитражного суда», — уточнил Сафонов.
ТРК Cloud («Облако») должен был стать самым большим в области и одним из крупнейших в УрФО. Проект разработали в 2012 году, когда Юревич занимал пост губернатора, а «Родник» принадлежал его отцу. После смены власти в регионе строительство пыталась запретить прокуратура, но фирма выиграла все суды. На основании того, что работы на ТРК так и не начались, мэрия год назад не стала продлевать срок разрешения на строительство. «Родник» подал на администрацию в суд и уже выиграл процессы в двух инстанциях: областном арбитраже и Восемнадцатом арбитражном суде.
Сам Юревич находится в Лондоне, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел. «Родник», как и большинство других бизнес-активов семьи экс-губернатора, выведен в оффшорные зоны.