Прокуратура опротестует решение суда по делу прощенного ФСБ экс-главы Челябинска

Прокуратура Челябинской области опротестует решение суда о прекращении уголовного дела против бывшего сити-менеджера областного центра Сергея Давыдова. Об этом «URA.RU» сообщил глава надзорного ведомства региона Виталий Лопин.
«Мы будем в любом случае опротестовывать это решение, поскольку следствие и суд не учли нашу позицию. Апелляцию подадим, когда получим решение суда», — заявил Лопин корреспонденту агентства.
По ходатайству челябинского УФСБ 26 августа Советский районный суд второй раз прекратил дело Давыдова. Через Свердловский областной суд ранее оно было возвращено следствию по настоянию прокуратуры. Надзорное ведомство настаивало, что экс-чиновника следует судить по ч.2 ст. 285 УК РФ — как бывшего руководителя органа местного самоуправления. При таком подходе невозможно закрыть дело, как было сделано с подачи ФСБ после переквалификации обвинения на ч.1 ст. 285 (злоупотребление должностным лицом служебными полномочиями).
Поводом для расследования стало хищение 37 млн рублей со счетов муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» в период, когда Давыдов руководил столицей Южного Урала. Деньги выводились в сторонние фирмы, в том числе в ИП отца сити-менеджера.