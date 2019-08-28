Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «отвратительными» случаи изнасилования полицейскими девушек в Екатеринбурге и Анапе. При этом на вопрос журналистов о том, нет ли у Кремля ощущения тотальной безнаказанности правоохранителей, Песков заметил, что преступления совершают граждане, потому не стоит заострять внимание на их профессии.
«Упомянутые случаи изнасилования отвратительны, но не надо связывать их с полицейскими — преступления совершают граждане (если их вина доказана судом). И вот эти действия граждан против других граждан недопустимы. Тех, кто совершил такой поступок, должно ждать наказание», — сказал Дмитрий Песков.
22 августа в Екатеринбурге задержали трех полицейских по обвинению в изнасиловании 22-летней девушки в патрульной машине. Суд отправил двоих подозреваемых в СИЗО, а третьего — под домашний арест. Менее чем через неделю в Анапе двоих полицейских заподозрили в изнасиловании 17-летней волейболистки.