Названы продукты-убийцы приводящие к раку

The Times of India: алкоголь и два вида мяса способны вызвать рак

05 августа 2025 в 13:00 Размер текста - 17 +

Эксперты назвали продукты приводящие к раку Фото: Илья Московец © URA.RU Для профилактики рака рекомендуют избегать в рационе алкоголя и некоторых видов мяса, а также употреблять больше клетчатки и полезных жиров. Об этом пишут эксперты The Times of India. «Диета, богатая клетчаткой, растительными продуктами и полезными жирами, может значительно улучшить здоровье толстой кишки и снизить риск развития рака. Кроме того, сокращение потребления красного мяса, мясных продуктов и алкоголя может обеспечить дополнительную защиту», — пишут эксперты The Times of India. Рекомендуется включить в свой рацион бобовые, цельнозерновые, молочку, фрукты и овощи, богатые клетчаткой и витамином С, жирные виды рыбы. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Онколог назвала продукты, снижающие риск развития рака Исследования также показали, что употребление алкоголя повышает риск развития рака толстой кишки до 40%. Сокращение потребления алкоголя или полный отказ от него станут существенной профилактической мерой. Также выделяют обработанное мясо: сосиски, колбасы, бекон и прочие копченые, вяленые, соленые продукты с добавлением химических веществ. Приготовление красного мяса, включая говядину, свинину и баранину на высоких температурах, может привести к образованию вредных соединений. Рекомендуется сокращать потребление красного мяса до менее чем 500 граммов в день и отдавать предпочтение нежирному мясу и растительным белкам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для профилактики рака рекомендуют избегать в рационе алкоголя и некоторых видов мяса, а также употреблять больше клетчатки и полезных жиров. Об этом пишут эксперты The Times of India. «Диета, богатая клетчаткой, растительными продуктами и полезными жирами, может значительно улучшить здоровье толстой кишки и снизить риск развития рака. Кроме того, сокращение потребления красного мяса, мясных продуктов и алкоголя может обеспечить дополнительную защиту», — пишут эксперты The Times of India. Рекомендуется включить в свой рацион бобовые, цельнозерновые, молочку, фрукты и овощи, богатые клетчаткой и витамином С, жирные виды рыбы. Исследования также показали, что употребление алкоголя повышает риск развития рака толстой кишки до 40%. Сокращение потребления алкоголя или полный отказ от него станут существенной профилактической мерой. Также выделяют обработанное мясо: сосиски, колбасы, бекон и прочие копченые, вяленые, соленые продукты с добавлением химических веществ. Приготовление красного мяса, включая говядину, свинину и баранину на высоких температурах, может привести к образованию вредных соединений. Рекомендуется сокращать потребление красного мяса до менее чем 500 граммов в день и отдавать предпочтение нежирному мясу и растительным белкам.