Глава свердловского минздрава общается с церковью, пока в области идут массовые отставки врачей

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков 29 августа проведет встречу с митрополитом екатеринбургским и верхотурским Кириллом. Чиновник подпишет со священником соглашение по оказанию паллиативной помощи (поддержка неизлечимых пациентов). В это же время в регионе продолжается скандал с массовой отставкой тагильских хирургов.
«Соглашение предусматривает возможность сотрудникам епархии посещать пациентов паллиативных отделений в медицинских организациях Свердловской области. Сейчас посещение таких пациентов разрешено только родственникам», — сообщили в департаменте информационной политики региона.
Соглашение министра с митрополитом пройдет на фоне массовых отставок хирургов в Нижнем Тагиле. Специалисты покинули свои рабочие места из-за низких зарплат и отсутствия необходимых условия труда. Областные власти направили в город спецкомиссию только после того, как информация дошла до Кремля. По данным СМИ, после скандала от должностей были отстранены главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главврач ЦГБ № 1 Олег Николаев. Сам Андрей Цветков получил выговор от губернатора Евгения Куйвашева.