На Урале отстранили от работы главврачей, подчиненные которых массово уволились

После массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле временно отстранены от должности главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главврач ЦГБ № 1 Олег Николаев. Об этом сообщило агентство новостей «Между строк» со ссылкой на источник.
«С сегодняшнего дня Овсянникова и Николаева отстранили от занимаемых должностей на время проведения служебной проверки», — передает агентство. Также эту информацию подтвердили сотрудники Демидовской больницы.
Овсянников стал главврачом Демидовской больницы в 2013 году, а Николаев возглавил ЦГБ № 1 в 2016 году. Отмечается, что с 29 августа в Нижнем Тагиле начинает работу комиссия Минздрава. На момент публикации «URA.RU» не удалось получить комментарий ведомства.
Ранее в Профсоюзе медиков заявили, что причина массового увольнения хирургов в городе кроется в системе организации здравоохранения. Первыми уволились врачи Демидовской больницы в Нижнем Тагиле. Медики жаловались на начальство и низкие зарплаты. Позже из-за переработок и отсутствия адекватных доплат приняли решение об увольнении все шесть хирургов горбольницы №1. 28 августа стало известно, что после обещания дополнительных выплат пять из них забрали заявления. Шестой врач находится в отпуске.