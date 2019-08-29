Сенцова, отбывавшего наказание в колонии на Ямале, доставили в знаменитую тюрьму

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный за подготовку теракта в Крыму, перевезен из ямальской исправительной колонии «Белый Медведь» в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Он содержится в одном из столичных СИЗО», — сообщил собеседник агентства, не уточнив подробностей. По данным «Интерфакса», Сенцова доставили в следственный изолятор №2 Москвы, более известный как тюрьма «Бутырка».
Получить оперативный комментарий в приемной начальника СИЗО №2 не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.
«Бутырка» — самая крупная тюрьма Москвы, одна из старейших и наиболее известных тюрем России. В разные годы в камерах СИЗО содержались Нестор Махно, Феликс Дзержинский, Осип Мандельштам и Евгения Гинзбург.
Ранее URA.RU сообщало, что адвокаты осужденного украинского режиссера Олега Сенцова не знают о вывозе подзащитного с Ямала в Москву. От комментариев воздерживаются в пресс-службах федерального и ямальского управлений ФСИН.
Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам колонии строго режима по обвинению в терроризме. Наказание украинец отбывавшего в ямальской колонии «Белый медведь» (ИК-8, Лабытнанги). В середине мая 2018 года он объявил голодовку, которая закончилась 5 октября. Он требовал освободить украинских заключенных из российских тюрем.