Ямальскому мэру придется ответить за опасный для жизни дом

Из-за проблемного дома Марина Трескова получила представление прокуратуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Городская прокуратура внесла представление мэру Лабытнанги Марине Трексковой из-за того, что она не контролирует сохранность муниципального помещения. Такое решение в надзорном органе приняли после обращения депутата Заксобрания ЯНАО Ивана Вершинина по просьбе жильцов дома. Об этом он рассказал в своем паблике «Работа на Север».

Жители дома на улице Первомайская, 63а, обратились к парламентарию за помощью из-за того, что сваи, на которых стоит здание, выглядят ненадежно. «Мы приехали с помощником, я сам видел, что несколько свай разрушены и опасения жителей имеют под собой все основания», — говорит Вершинин.

Прокуратура установила, что в указанном доме также находится квартира, принадлежащая городу. «Обследование квартир дома на предмет необходимости проведения капремонта или признания его непригодным для проживания не проводилось. Прокуратурой города главе администрации внесено представление», — привел депутат ответ надзорного ведомства.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе горадминистрации не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» никто не ответил.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 25 августа в Лабытнанги со свай сошел многоквартирный дом, в котором проживали две семьи. Прокуратура проводит проверку.