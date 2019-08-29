Уральский полпред заскучал из-за подчиненного. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, цуканов николай
Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов отметил, что чуть не уснул во время докладаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета
Национальные проекты

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов пожаловался на скучный доклад во время заседания по реализации нацпроектов на Ямале. Он раскритиковал советника департамента по вопросам экономической и соцполитики аппарата полпредства в УрФО Руслана Садыкова.

Садыков являлся содокладчиком замгубернатора ЯНАО Александра Калинина по теме поддержки малого и среднего предпринимательства. По словам советника, в округе снизилось количество небольших фирм и тенденция в ближайшие годы сохранится. Часть доклада Садыкова дублировала отчет Калинина. По итогу выступления советника Цуканов возмутился.

«Чуть не заснул под ваш доклад. Коллеги, попрошу докладчиков делать это более внятно. И не повторяться, не дублируйте доклад правительства. Есть проблемы, есть несостыковки. А вы четко: раз, два, три. Тут можно уснуть. Половины я не услышал, о чем вы говорили в своем докладе», — уточнил полпред.

29 августа в Салехарде полпред президента в УрФО проводит совещание по реализации нацпроектов в ЯНАО. С отчетами по каждому из нацпроектов выступают заместители губернатора округа. На встрече присутствуют также главы ямальских муниципалитетов.

Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард
Уральский полпред президента Николай Цуканов (слева) попросил докладчиков не повторяться за предшественниками
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард
В Салехарде отчитываются о ходе реализации нацпроектов на Ямале
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард
В совещании принимали участие и главы муниципалитетов Ямала
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...