Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов пожаловался на скучный доклад во время заседания по реализации нацпроектов на Ямале. Он раскритиковал советника департамента по вопросам экономической и соцполитики аппарата полпредства в УрФО Руслана Садыкова.
Садыков являлся содокладчиком замгубернатора ЯНАО Александра Калинина по теме поддержки малого и среднего предпринимательства. По словам советника, в округе снизилось количество небольших фирм и тенденция в ближайшие годы сохранится. Часть доклада Садыкова дублировала отчет Калинина. По итогу выступления советника Цуканов возмутился.
«Чуть не заснул под ваш доклад. Коллеги, попрошу докладчиков делать это более внятно. И не повторяться, не дублируйте доклад правительства. Есть проблемы, есть несостыковки. А вы четко: раз, два, три. Тут можно уснуть. Половины я не услышал, о чем вы говорили в своем докладе», — уточнил полпред.
29 августа в Салехарде полпред президента в УрФО проводит совещание по реализации нацпроектов в ЯНАО. С отчетами по каждому из нацпроектов выступают заместители губернатора округа. На встрече присутствуют также главы ямальских муниципалитетов.