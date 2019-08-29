Волейболистка в Анапе танцевала в кафе после изнасилования

Через два часа после инцидента спортсменка отдыхала вместе со своими подругами (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Друзья 17-летней волейболистки, которая стала жертвой изнасилования в Анапе, заявили, что девушка после инцидента чувствовала себя нормально, а через пару часов после инцидента отдыхала в кафе.

«На кадрах записи с камер видеонаблюдения, оказавших в распоряжении следствия, видно, как через два часа после происшествия пострадавшая танцует со своими подругами, а позже уходит в обнимку с неизвестным молодым человеком», — сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Также отмечается, что уже на следующей день после изнасилования несовершенолетняя волейболистка сыграла матч в рамках чемпионата России по пляжному волейболу.

По словам друзей пострадавшей, сейчас у нее хорошее самочувствие. «Психологическое состояние у нее, вроде, нормальное. Никто из нас не спрашивает об этом», — отмечают знакомые девушки.

Инцидент произошел в Анапе в ночь с 26 на 27 августа. Несовершеннолетняя волейболистка, выступавшая за команду Московской области, стала жертвой насилия. 17-летняя девушка приехала в Анапу на первенство России по пляжному волейболу. Вечером 26 августа она была на пляже со своим молодым человеком, и позже к ним подошли полицейские.

По некоторым данным, спортсменка предложила полицейским «сделать все, что они хотят», чтобы ее отпустили. Двое из них занялись с задержанной сексом, а третий стоял и смотрел. Позднее сотрудники полиции, подозреваемые в принуждении девушки к сексу, были арестованы на два месяца.