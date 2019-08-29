Президент Грузии сделала антироссийское заявление на форуме во Франции

Грузии необходимо снизить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили. Политик высказалась на международном форуме MEDEF во Франции.
«Мы должны приложить максимум усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России», — передает ее слова Lenta.ru. Зурабишвили отметила, что Тбилиси ожидает притока иностранных инвестиций и европейских туристов. Политик подчеркнула, что экономические санкции против Грузии Москва ввела для того, чтобы «сбить» страну с ее прозападной стратегии развития, но Кремль «не добился желаемого результата».
Ранее Зурабишвили говорила, что отношения между РФ и Грузией наладятся, когда Москва поменяет политику в отношении «маленького соседа».
Отношения между двумя странами обострились на фоне массовых антироссийских акций протеста в Тбилиси, которые шли в июне. После этого президент России Владимир Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, который начал действовать 8 июля, напоминает «Национальная служба новостей». «URA.RU» писало, что из-за санкций экономика Грузии может за год сократиться на миллиарды долларов.