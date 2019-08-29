Скворцова рассказала о состоянии врачей, которые лечили пострадавших при взрыве в Северодвинске

У нескольких врачей, которые лечили пострадавших на аварии под Северодвинском, были обнаружены изменения в организме, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. По ее словам, они не были связаны с радиацией.
«Все врачи обследованы, проведены и обследования щитовидной железы на предмет накопления [радиоактивных веществ]. Ни у кого превышения нет, все здоровы», — передает «Интерфакс» ее слова. Какие изменения были обнаружены у докторов, которых обследовали в Федеральном медико-биологическом агентстве, Скворцова не уточнила. Министр сказала, что теперь, когда дано официальное заключение, «никаких волнений не должно быть».
Ранее врачи в Архангельске заявили, что их не предупредили о радиационном заражении пострадавших во время взрыва на полигоне в Неноксе.
Инцидент произошел 8 августа во время испытания ракетного двигателя. Жертвами стали пятеро сотрудников Росатома. 29 августа Spiegel со ссылкой на врача областной больницы, куда попали раненые, заявил, что двое пострадавших погибли от лучевой болезни. Исполняющий обязанности постоянного представителя России при международных организациях в Вене Алексей Карпов рассказал, что произошедшая авария не имеет отношения к ядерным испытаниям.