В Госдуме предложили провести референдум о сокращении рабочей недели

В Министерство труда отправили запрос на проведение референдума по четырехдневной рабочей неделе Фото: pixabay

новость из сюжета Странные законопроекты депутатов

Министру труда РФ Максиму Топилину направили предложение провести общефедеральный референдум о переходе на четырехдневную рабочую неделю. С Инициативой выступил Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.

«Целесообразной мерой будет проведение общефедерального референдума или социологического опроса для принятия окончательного решения о сокращении рабочей недели на территории России», — написал в обращении депутат, передает News.ru . Милонов считает переход с пятидневной на четырехдневную рабочую неделю социально полезным.

Также автор инициативы предложил провести эксперимент: перевести ряд крупных предприятий и регионов на сокращенную рабочую неделю. Так, по его мнению, можно будет оценить последствия воплощения идеи.

В начале августа премьер-министр РФ Дмитрий заявил, что в России может быть сокращено количество рабочих дней в неделю. Позже он дал задание Министерству труда до 30 сентября оценить последствия введения сокращенной рабочей недели. В Союзе профсоюзов России назвали сокращение рабочих дней некорректным и предложили сократить количество рабочих часов.