Зеленский не помиловал лиц, участвующих в обмене с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский пока не принял решение о помиловании российских граждан Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Осужденного Олега Сенцова этапировали с Ямала в Москву

Украинский президент пока не принял решение о помиловании заключенных, участвующих в обмене с Россией. Из-за этого процесс обмена может затянуться на длительное время.

«Нет, решение о помиловании моих подзащитных пока не принято, решение должен принять Зеленский», — цитирует РИА «Новости» адвоката Валентина Рыбина, представляющего интересы россиян и украинцев, осужденных за госизмену и сотрудничество с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Ранее офис президента Украины официально заявил о том, что процедура обмена пленными между странами до сих пор не завершена, отмечает «Национальная служба новостей». Также о том, что переговоры с российской стороной еще продолжаются, заявили и в Службе безопасности Украины (СБУ). Кроме того, появилась информация, что обмен между странами может быть перенесен на 3 сентября.

29 августа стало известно, что осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов, отбывавший наказание в ИК-8 в ямальском городе Лабытнанги, отправлен в Москву. А суд в Киеве освободил под личное поручительство журналиста Кирилла Вышинского. Предполагается, что и Вышинский, и Сенцов станут участниками предстоящего обмена.

В августе сообщалось, что Россия и Украина готовятся осуществить масштабный обмен заключенными. Указывалось, что он пройдет до начала осени и затронет свыше 60 человек. По данным СМИ, обмен пленными может состояться в буферной зоне аэропорта «Киев».