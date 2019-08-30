Украинские власти опровергли завершение обмена заключенными с Россией

Олег Сенцов может вернуться на Украину лишь в начале сентября Фото: скриншот видео YouTube, канал «24 канал»

Украинские власти и спецслужбы опровергли завершение обмена пленными с Россией. Об этом говорится в заявлениях, размещенных на сайтах СБУ и офиса президента Украины.

«Процесс освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности», — отмечают в офисе Зеленского. В СБУ же уточнили, что переговоры с Россией еще далеки от завершения.

Между тем, россияне, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО. Об этом сообщил журналистам адвокат части граждан РФ, находящихся в заключении в украинских следственных изоляторах, Валентин Рыбин. По его данным, масштабный обмен заключенными между РФ и Украиной произойдет не 30 августа, а 3 сентября. Таковы новые договоренности, достигнутые между сторонами, утверждает юрист.

Ранее новоиспеченный украинский прокурор Руслан Рябошапка сообщил о том, что Россия и Украина якобы уже провели обмен пленными. По его данным, в Россию должны вернуться граждане Украины, обвиняемые в госизмене и сотрудничестве с ДНР и ЛНР (в том числе и журналист Кирилл Вышинский). В Украину же должны вернуться отбывавший срок в ямальской колонии режиссер Олег Сенцов, моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе, а также украинцы, осужденные за терроризм и участие в войне в Чечне на стороне сепаратистов.

Также сообщалось, что Украина и Россия до конца сентября должны провести обмен по формуле 33 на 33. Подробности и детали обмена до последнего времени не раскрывались.