Utair отчиталась о многомиллиардных убытках

Чистый убыток авиакомпании Utair за первое полугодие 2019 года составил 9,5 млрд рублей. Убытки перевозчика увеличились в 1,8 раза.
«Выручка перевозчика увеличилась на 3% до 37,2 млрд рублей. Операционные расходы в отчетном периоде составили 37 млрд рублей против 36,4 млрд рублей год назад. К концу первого полугодия краткосрочные кредиты и займы составляли 69,2 млрд рублей, на конец 2018 года — 67,8 млрд рублей», — говорится в отчете компании.
В заключении, подготовленном аудиторской компанией Ernst & Young, говорится, что «наличии существенной неопределенности» в компании «может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно».
В августе Utair значительно увеличила цены на билеты. Так, как писало «URA.RU», билеты эконом-класса из Москвы между 1 и 7 сентября в Сургуте и Нижневартовске стоят дороже обычного (максимум — 21 тысяча 85 рублей — приходится на 1 сентября) и опускаются до привычных цен только 8 сентября, достигая минимума (около 4 тысяч рублей) к концу месяца.
Ранее банки стали массово подавать в суд на Utair. Первым был банк «Россия»: его не устроило предложение авиакомпании погасить долги через 40 лет. Совладельцами авиаперевозчика является правительство Югры (38,8% акций) и Тюменской области (8,4% акций). Общая сумма долга Utair перед банками превысила 74 млрд рублей.
Utair — одна из крупнейших российских авиакомпаний. В середине 2014 года авиаперевозчик ввел антикризисную программу «Импульс». Это стало негативным сигналом для кредиторов компании.