Курганские улицы стали светлее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После захода солнца Курган стал красивее — в центральной части столицы Зауралья заработала ночная подсветка зданий. Проект реализовали региональные энергетики, выполняя обязательства, указанные в соглашении о сотрудничестве. Оно было заключено представителем акционеров энергетической корпорации «СТС» Алексеем Бобровым и врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым практически сразу после его назначения. Глава региона тогда говорил, что этим документом власти переформатируют взаимоотношения с финансово-промышленными группами, работающими в Зауралье. После «Корпорации СТС» аналогичные соглашения были подписаны и с другими компаниями.

Директор филиала «Курганские городские электрические сети» Роман Русаков рассказал «URA.RU», что компания выполнила архитектурно-художественную подсветку 42 объектов, в том числе памятников культурного наследия. Результаты масштабной работы энергетиков курганцы могут увидеть на центральной площади, на улице Ленина, в сквере Высоцкого. Также появилась подсветка памятника Родителям в горсаду.

«На монтаж потребовалось 993 метра светодиодной ленты, три тысячи светильников, в сквере Высоцкого установлены восемь зеленых прожектора и 16 светильников. На центральной площади установлено десять проекторов, которые формируют орнамент на асфальте», — рассказал Роман Русаков. Все работы выполнены за счет энергетической компании.

«Сразу после подписания соглашения, Алексей Бобров поставил задачу руководству компании максимально быстро и качественно выполнить социальные обязательства, взятые на себя корпорацией», — объяснил Русаков.

Исполнены и другие параметры соглашения: Курганская область стала единственным регионом России, где с 1 июля не выросли энерготарифы. Ранее Алексей Бобров показал Вадиму Шумкову созданное в Кургане производство труб для нужд коммунальных компаний, проводится реконструкция храмов, входящих в список культовых сооружений Зауралья.

Центр города преобразился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вход в горсад тоже получил подсветку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральная площадь тоже выглядит по-новому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU