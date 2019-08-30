Вслед за уральскими врачами массово увольняются медсестры Владимирской области

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявление об увольнении. Их не устраивает сокращение стимулирующих выплат.
По словам главного врача Александровской районной больницы Александра Обидина, эти медсестры получают в среднем 32-35 тысяч рублей, сообщает телеканал 360. Их зарплата уменьшится максимум на 1500 рублей, уточнил главный врач. «На данный момент ищем других медсестер, в понедельник запланировано собрание с участием старшей медсестры, на котором мы еще раз будем разъяснять ситуацию», — добавил он.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Нижнем Тагиле массово уволились хирурги в Демидовской больнице. Затем заявления об увольнении написали все хирурги ГКБ № 1, однако позже заявления они забрали, поверив обещанию губернатора региона Евгения Куйвашева разобраться в ситуации. После массового увольнения врачей председатель комитета Госдумы по труду и социальной Ярослав Нилов призвал Минздрав провести комплексную проверку в Свердловской области.