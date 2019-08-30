Вслед за уральскими врачами массово увольняются медсестры Владимирской области

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Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Кардиоцентр. Челябинск., кардиоцентр, медсестра, больница
Медсестер не устроило сокращение стимулирующих выплатФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявление об увольнении. Их не устраивает сокращение стимулирующих выплат.

По словам главного врача Александровской районной больницы Александра Обидина, эти медсестры получают в среднем 32-35 тысяч рублей, сообщает телеканал 360. Их зарплата уменьшится максимум на 1500 рублей, уточнил главный врач. «На данный момент ищем других медсестер, в понедельник запланировано собрание с участием старшей медсестры, на котором мы еще раз будем разъяснять ситуацию», — добавил он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Нижнем Тагиле массово уволились хирурги в Демидовской больнице. Затем заявления об увольнении написали все хирурги ГКБ № 1, однако позже заявления они забрали, поверив обещанию губернатора региона Евгения Куйвашева разобраться в ситуации. После массового увольнения врачей председатель комитета Госдумы по труду и социальной Ярослав Нилов призвал Минздрав провести комплексную проверку в Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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